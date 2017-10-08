السويداء تبدأ استقبال طلبات الاشتراك بالأولمبياد العلمي السوري

أعلن فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء اليوم بدء استقبال طلبات الاشتراك بمسابقة الاولمبياد العلمي السوري لطلاب الصف العاشر للعام الدراسي الحالي بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية.

وأشارت رئيسة مكتبي الإعلام والمعلوماتية والأنشطة الفنية في فرع اتحاد الشبيبة لمى السلامة إلى أن استقبال الطلبات يجري في جميع الوحدات الشبيبة “المدارس” ويستمر حتى ال19 من الشهر الجاري.

ولفتت السلامة إلى أنه يشترط للاشتراك بالمسابقة أن يكون الطالب متميزا أو مهتما بالمواد التي تشملها ويتمتع بالقدرة على التفكير التحليلي وتتوفر لديه قدرات وأساليب البحث والتعلم الذاتي وإمكانية الانخراط بالملتقيات العلمية التدريبية لتأهيل الفرق العلمية.

وتجري اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة على مستوى الوحدات بالفترة ما بين ال29 من الشهر الجاري وال 2 من الشهر القادم.