السويداء تبدأ بتنفيذ مشروع مد قمصان إسفلتية وصيانة للطرقات

بدأ مجلس مدينة السويداء تنفيذ مشروع مد قمصان إسفلتية وصيانة للطرقات بالمدينة بكلفة 100 مليون ليرة لتسهيل الحركة المرورية مع قرب حلول فصل الشتاء.

وأوضح رئيس المجلس المهندس وائل جربوع أن مد القمصان الإسفلتية يشمل عددا من الطرقات “التي تجاوز عمرها 12 سنة”، منها شارع البلدية والشارع الممتد من مفرق مديرية التربية شرقا وموقع سوق الحسبة للخضار، فيما تتضمن الصيانة مقاطع الطرق المنفذ ضمنها أعمال خدمية، ويستمر المشروع حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار جربوع الى مواصلة المجلس تنفيذ مشروعات رئيسة وأهمها سوق الحسبة ومشروعا المتحلقين الغربي والجنوبي.