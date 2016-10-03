السويداء: تحصين الأغنام والماعز ضد «الحمى القلاعية» و «الانتروتوكسيميا»

بدأت مديرية الزراعة بالسويداء اليوم تنفيذ حملتين للتحصين الوقائي المجاني للأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية والانتروتوكسيميا بهدف تفادي حدوث المرضين المؤثرين سلباً على إنتاج الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس قسم الثروة الحيوانية في المديرية الدكتور كميل مرشد أن الحملتين تستهدفان نحو 150 ألف رأس وتستمران لمدة شهرين ويشرف على تنفيذهما العاملون المختصون بالمديرية.

ولفت مرشد إلى مواصلة تنفيذ الحملتين المخصصتين للتحصين الوقائي المجاني للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية وللأغنام والماعز ضد مرض الجدري التي بدأ العمل بهما مطلع الشهر الماضي وذلك إلى نهاية الشهر الجاري.

ويبلغ عدد الأغنام والماعز في محافظة السويداء وفقا لأخر الإحصائيات الصادرة عن مديرية الزراعة 450 ألف رأس، فيما يبلغ عدد رؤوس الأبقار 10612 رأسا.