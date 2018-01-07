السويداء تستعد للبدء بتوزيع الثالثة من مازوت التدفئة

دعا محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي لجنة المحروقات الفرعية بالمحافظة إلى حصر أعداد الأسر بالمحافظة التي لم تحصل على مستحقاتها من مادة المازوت للتدفئة في الدفعتين الأولى والثانية وتحديد الكميات اللازمة لإنجاز عملية توزيع الدفعتين تمهيداً للبدء بتوزيع الدفعة الثالثة.

وطلب المحافظ من اللجنة التعميم على رؤساء الوحدات الإدارية لموافاة فرع شركة المحروقات في السويداء بالسرعة الكلية بجداول أسماء أرباب الأسر المستفيدة من عمليات توزيع مادة مازوت التدفئة في مختلف مدن وقرى المحافظة.

وقررت اللجنة تزويد رياض الأطفال الخاصة في المحافظة بمستحقاتها من مادة مازوت التدفئة مع الاستمرار بتزويد أصحاب المولدات ورافعات البناء باحتياجاتهم من المحروقات.

حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة اللواء فاروق عمران وعضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع المحروقات حسين صافي ورئيس اتحاد فلاحي المحافظة إحسان جنود ومديرو التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والصناعة والزراعة وفرع المحروقات.

يشار إلى أن اللجنة قررت خلال اجتماعها الماضي إعادة النظر بكميات مادة البنزين المخصصة للسيارات والآليات العاملة على البنزين بموجب البطاقة الذكية لمنع حدوث أي أزمة في الطلب على المادة.