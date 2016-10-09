السويداء تقيم ورشة عمل حول تقنيات إنتاج الغاز الحيوي

تركزت ورشة العمل التدريبية التي افتتحتها دائرتا الإرشاد والتأهيل في مديرية الزراعة بالسويداء اليوم حول تقنيات إنتاج الغاز الحيوي وأهميتها البيئية والاقتصادية والزراعية.

وتتضمن الورشة التي تستمر خمسة أيام بمشاركة 18 فنيا زراعيا من العاملين بالوحدات الإرشادية تعريفا بآلية عمل وحدات التخمير وبعض المشاكل التي تواجهها وكيفية التخمير اللاهوائي للمخلفات العضوية مع جولة ميدانية للتعرف على عمل بعض المخمرات الموجودة بالمحافظة.

وبين المهندس ضياء أبو مغضب أحد المشرفين على الورشة أنها تأتي بهدف إكساب المتدربين المشاركين فيها الخبرة اللازمة للتعامل مع تقنية إنتاج الغاز الحيوي، ونشرها على مستوى مناطقهم بغية الاستفادة منها نظرا لفوائدها المتعددة في توفير طاقة من مخلفات الأراضي والاستفادة من السماد العضوي السائل الناتج عن عملية التخمير والتخلص الآمن من المخلفات.

وشهدت الورشة تقديم رئيس قسم الموارد البشرية والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة المهندس سعادي الحسين تعريفا بتقنية إنتاج الغاز الحيوي والمواد المستخدمة فيها وفوائدها وأهميتها في ضوء مشاكل استهلاك الطاقة.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء وضعت خلال العام الحالي عددا من الأجهزة النقالة لإنتاج الغاز الحيوي ضمن بعض المزارع بقرى المحافظة بعد نجاحها بتنفيذ التجارب اللازمة عليها.