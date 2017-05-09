السويداء تناقش مشروع الخطة الانتاجية للموسم الزراعي القادم

ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية بالسويداء خلال اجتماعها اليوم مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم وسبل توفير مستلزمات تنفيذها للمزارعين.

كما ناقشت اللجنة واقع الإنتاج الزراعي للموسم الحالي وكتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن تحديث الجداول الإسمية لمربي الثروة الحيوانية وفق الأعداد المعتمدة للعام الماضي.

وأشار مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد إلى أن إجمالي المساحة الخاضعة لخطة الموسم القادم تبلغ نحو 85 ألف هكتار لزراعة المحاصيل الحقلية “قمح وشعير وحمص” لافتا إلى احتياجات تنفيذها من الأسمدة والبذار والمحروقات ومبينا أن واقع المحاصيل الحقلية للموسم الحالي “جيد” حيث وصلت المساحات المزروعة فيها إلى 100 بالمئة للحمص و93 بالمئة للقمح و84 بالمئة للشعير من المخطط مع تقديرات إنتاج “جيدة” قياسا بالموسم الماضي في حين يوجد “تراجع” بإنتاج التفاح.

وفيما يتعلق بأعداد الثروة الحيوانية المعتمدة بالمحافظة من قبل وزارة الزراعة للعام الماضي أوضح حامد أنها بلغت 422 ألف رأس للأغنام و101 ألف رأس للماعز و 12 ألف رأس للأبقار وسيتم توزيع المقنن العلفي بناء عليها لافتا إلى مواصلة عمليات ترقيم الثروة الحيوانية للعام الحالي.

بدوره دعا رئيس اتحاد فلاحي السويداء احسان جنود إلى تشجيع زراعة العنب وإجراء دراسة اقتصادية لتطويرها ووضع حد لمشكلة حشرة “الفيلوكسيرا” التي تواجهها.