السويداء: تنظيم العمل في مراكز الانطلاق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أكد محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مراكز الانطلاق وتنظيم العمل بين شركات النقل والباصات العاملة على خط السويداء دمشق.

ودعا المحافظ خلال جولة تفقدية له اليوم على مركز الانطلاق الشمالي بمدينة السويداء إلى الاهتمام بواقع النظافة وترحيل النفايات المتراكمة، وتاهيل دورات المياه المغلقة وغير المستثمرة بما يسهم في تخديم المواطنين مشيرا إلى أن المكاتب التابعة لشركتي النقل الخاصتين العاملتين على خط السويداء دمشق والموجودة على الطريق العام خارج مركز الانطلاق “مخالفة للتعليمات ولنظام الاستثمار” المتعلق بعمل شركات النقل، وستتم متابعتها وإغلاقها وحصر آلية العمل ضمن مركز الانطلاق.

ولفت العشي إلى وجود عدد من المكاتب داخل المركز غير مستثمرة وغير مشغولة بشكل جيد سيتم تفعيل آلية استثمارها اضافة لمعالجة وضع صهريج المازوت الموجود داخل المركز والذي يزود الباصات بمادة المازوت بدون إجراءات أمان أو سجلات نظامية، مشيرا إلى ضرورة تنظيم آلية الدخول والخروج من وإلى المركز وإعادة النظر بأجور النقل المرتفعة، مبينا أنه سيتم العمل على تخفيض تلك الأجور خاصة لشريحة الطلاب، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وإدارة مركز الانطلاق والشركتين المعنيتين.

بدوره لفت رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع إلى استعداد المجلس لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز الانطلاق التي تشكل قطاعاً خدمياً قبل أن تكون مجالاً للاستثمار.