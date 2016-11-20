السويداء: توسيع شبكة الاتصالات بما يتناسب مع التوسع العمراني

أكد محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي ضرورة توسيع شبكة الاتصالات بمدينة السويداء لتخديم المواطنين بالشكل المطلوب، وذلك بما يتناسب مع التوسع العمراني وازدياد عدد السكان والوافدين إليها.

ودعا المحافظ خلال جولة تفقدية على فرع الشركة السورية للاتصالات إلى متابعة الأعطال الهاتفية بالسرعة الممكنة من قبل ورشات العمل الفنية الخاصة بالشركة، وتعزيز تعاون المواطن مع الشركة للمحافظة على شبكة الاتصالات وتفادي حصول تعديات عليها.

بدوره أشار مدير فرع اتصالات السويداء المهندس حازم الشوفي إلى وجود صعوبات تواجه عملهم تتمثل، بنقص الإمكانيات الفنية ووجود تعديات على الكابلات الهاتفية ونقص العمالة النوعية في بعض مفاصل العمل.

ولفت الشوفي إلى وجود خطة لتركيب مجموعة من وحدات النفاذ الضوئية خلال العام المقبل بما يخدم تغطية التوسع بالخطوط الهاتفية وخاصة في مدينة السويداء.