السويداء: توفير أكثر من «512» طن سماد لتأمين مستلزمات الخطة الزراعية

وفر المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء وفروعه بالمحافظة 512 طنا من سماد السوبر فوسفات واليوريا، لتأمين مستلزمات الخطة الزراعية للمحاصيل الشتوية والحقلية والاشجار المثمرة.

وبين مدير المصرف المهندس نسيم حديفة أن قيمة كميات السماد المباعة للموسم الشتوي لغاية تاريخه بلغت نحو 45 مليون ليرة، لافتا الى استمرار المصرف بتوفيرها لنهاية شهر اذار القادم، وذلك وفق جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف والتنظيم الزراعي الصادر عن مديرية الزراعة.

وأشار حديفة الى مواصلة المصرف تقديم قروض قصيرة الاجل لخدمة الاشجار المثمرة وشراء البذار والسماد وخدمة الابقار وشراء الدجاج.