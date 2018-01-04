السويداء …خطة لمواجهة الظروف الجوية “الطارئة”

أكد محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي الجهوزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ نتيجة الأحوال الجوية السائدة أو التي قد تشهدها المحافظة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى وضع خطة لكل الجهات المعنية في المحافظة بهذا الصدد.

ودعا المحافظ خلال اجتماع لجنة الطوارئ الفرعية في المحافظة اليوم كل الجهات الخدمية إلى الالتزام بالخطة التي تتضمن التأكد من جهوزية الآليات الهندسية والفنية الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي لتنفيذ أعمال فتح الطرقات أثناء تراكم الثلوج والتنسيق بين مختلف الجهات لتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين.

ولفت العشي إلى أن الخطة تشمل تأمين المناطق الأكثر تعرضاً للهطولات الثلجية بالمستلزمات الأساسية خاصة قرى المنطقتين الشرقية والجنوبية من المحافظة من حيث احتياجات الأفران من الدقيق والمحروقات والتأكد من جهوزية منظومة الإسعاف والمشافي وورشات الطوارئ في الشركة العامة لكهرباء المحافظة للتعامل مع الأعطال التي قد تحصل.

وجرى خلال الاجتماع تحديد مهام فتح الطرقات على عدد من المحاور الرئيسية بالمحافظة وتكليف مديريات الخدمات الفنية والزراعة والإسكان العسكري والتنمية الزراعية والموارد المائية بتلك المهام. بالإضافة إلى تكليف مجالس مدن السويداء وشهبا وصلخد بفتح الطرقات الفرعية في حال انقطاعها نتيجة تراكم الثلوج.

حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة اللواء فاروق عمران ونائب المحافظ المهندس أنور زين الدين ورؤساء مجالس مدن السويداء وشهبا وصلخد ومديرو الدوائر الخدمية بالمحافظة.