السويداء: خمسة طلاب يخترعون أجهزة لتوليد الطاقة البديلة دون منبع تغذية

نجح خمسة شباب في مدرسة “نايف جربوع” بمدينة السويداء ممن جمعهم حب الابتكار والتميز باختراع عدة أجهزة لتوليد الطاقة البديلة بينها آلة أطلقوا عليها اسم “ويم شورت” وتعمل دون منبع تغذية أو بطارية.

ويشير مدرس مادة الفيزياء في المدرسة والمشرف على عمل الطلاب أسامة أبو بكر الى أن الة “ويم شورت” عبارة عن قرصين بلاستيكيين صلبين يتحركان بالاحتكاك لتكوين طاقة بين قطبين وعليهما ورق من الالمنيوم وكرتان من النحاس بحيث يدور القرصان الصلبان بشكل متعاكس وبنتيجة الدوران يتولد الاحتكاك فينكسر التناظر الموجود على شكل ذرات متوازنة فيتم اكتساب الكترونات وفقدان أخرى ما يولد التوتر الكهربائي، مبينا أن الهدف من كرتي النحاس استقطاب الشحنات وتخزينها وبالتالي تراكم الشحنات يؤدى لانهيار الهواء العازل حول هذه الكرات ويحدث شرارة تسمى البلازما بسبب فرق فى الكمون يصل الى نحو 30 الف فولط بين الكرتين وهي طاقة عالية جدا.

ويرى أبو بكر أننا بحاجة دائما للبحث عن بدائل للطاقات التقليدية الملوثة للبيئة مثل طاقة النفط والغاز، والتي هي طاقات نافذة تنتهي بعد فترة وجيزة، مشيرا الى ان ايجاد طاقة بديلة مستدامة يشكل قضية محورية في ظل الظروف الحالية.

بدورهم أشار الطلاب الخمسة الى أن فكرة اختراع هذه الالية تولدت لديهم بعد قيام مدرس مادة الفيزياء في المدرسة بعرض العديد من تجارب العالم “نيكولا تيسلا” الذي ابتكر التيار الكهربائي المتناوب الذي تعتمد عليه معظم المحركات الكهربائية في عصرنا الحالي واخترع أيضا الدينامو لتوليد الكهرباء من الحركة الميكانيكية وعرف بمساهماته في مجال الكهرومغناطيسية في أواخر القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين.

وبين الطلاب أن عرض تجارب هذا العالم أمامهم في مخبر المدرسة شكل الدافع لديهم لتطبيق هذا الاختراع عمليا رغم كثافة المنهاج وساعات الدراسة الطويلة، مشيرين الى أنهم بالاضافة لاختراع الة الـ ويم شورت، نجحوا أيضا بعدة اختراعات منها جهاز لتوليد الطاقة الدائمة واخر جهاز ليزر حارق وثاقب للمعادن، والة تعتمد على اخراج الماء من الارض بالضغط السائل.