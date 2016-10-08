السويداء.. رد الاعتداء على مطار وقرية الثعلة واحباط هجوم على وقم

ردت وحدات الجيش المدافعة عن مطار وقرية الثعلة بريف السويداء الغربي على اعتداءات الإرهابيين بالراجمات الصاروخية والهاون على المطار وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

كما اشتبكت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية مع مجموعات إرهابية هاجمت قرية وقم شمال غرب مدينة السويداء، ما أسفر عن مقتل العديد منهم وتدمير أسلحتهم وعتادهم بينما لاذ الباقون بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش “قضت في عملية نوعية على معظم أفراد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وأصابت آخرين في محيط قرية عريقة” في منطقة اللجاة شمال غرب مدينة السويداء.