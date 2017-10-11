السويداء: زيادة رأسمال 11 صندوق تمويل للمشروعات متناهية الصغر

ذكر مدير مكتب التنمية المحلية في محافظة السويداء أنه تمت زيادة رأسمال 11 صندوق تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج “مشروعي” بالسويداء بمبلغ 35 مليون ليرة سورية وذلك بهدف توسيع نطاق الإقراضات فيها.

وأوضح المهندس فراس البعيني أن الزيادة التي تمت من قبل الأمانة السورية للتنمية شملت صناديق شهبا وصلخد والثعلة والغارية وتيما والهويا وكفر اللحف وسميع ولاهثة وأم الزيتون وتل اللوز.

وتعمل هذه الصناديق غير الربحية على الإقراض دون فوائد وعبر مسارين الأول إنتاجي للمشاريع تتراوح قيمته بين 50 ألفا و 200 ألف ليرة ويستند في منحه إلى توفر فكرة عمل أو مشروع لدى طالب القرض والثاني تعليمي لمساعدة الطلبة الجامعيين ويبلغ سقفه 50 ألفا ويمنح لمدة تعادل سنوات الدراسة في الجامعة أو المعهد ويصرف على دفعات سنويا.

ويبلغ عدد صناديق مشروعي المحدثة بمحافظة السويداء منذ عام 2011 ولغاية تاريخه 127 صندوقا استفاد منها لغاية تاريخه نحو 15300 مواطن تم منحهم مبالغ إجمالية للمشروعات والأغراض التعليمية بقيمة نحو 945 مليون ليرة.