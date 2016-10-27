السويداء: زيادة رأسمال «9» صناديق تمويل للمشروعات متناهية الصغر

أعلن مكتب التنمية في محافظة السويداء عن زيادة رأسمال 9 صناديق من صناديق تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج مشروعي القائمة بالعمل في المحافظة وذلك بمبلغ قدره 15.500 مليون ليرة.

وبين مدير المكتب المهندس فراس البعيني أن هذه الزيادة التي تمت من قبل الأمانة السورية للتنمية شملت صناديق قرى “ملح والمغير وعنز وسهو الخضر والمشقوق والمنيذرة وسميع ورامي وأبو زريق”، وهي تشكل إضافة لنحو 50 صندوقا تم زيادة رأسمالها العام الحالي، بغية تطوير عمل برنامج مشروعي بالمحافظة الذي شهد ارتفاعا بوتيرة الإقراض فيه بما يخدم الهدف التنموي المحدث من أجله.

ولفت البعيني إلى أن عدد المستهدفين ببرنامج مشروعي منذ انطلاقته عام 2011 ولغاية تاريخه وصل إلى نحو 11 ألف مواطن تم منحهم مبالغ إجمالية للمشروعات والأغراض التعليمية بقيمة 570 مليون ليرة .

وكان مكتب التنمية بالسويداء أعلن قبل يومين عن إحداث 15 صندوقا جديدا ضمن برنامج “مشروعي” ليرتفع بذلك عدد الصناديق المحدثة إلى 117 صندوقا تشمل مختلف مناطق المحافظة.