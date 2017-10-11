السويداء: صرف قيم محصول التفاح للمزارعين

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء اليوم صرف قيم محصول التفاح للمزارعين الذين سوقوا محصولهم للمؤسسة.

وأشارت مديرة فرع المؤسسة المهندسة هيام القطامي إلى أن عمليات الصرف تتم بموجب شيكات تسلم للمزارعين مباشرة، لافتة إلى استمرار عمليات استلام المحصول حيث وصلت الكميات المستلمة لغاية تاريخه إلى نحو 650 طنا.

ولفتت القطامي إلى أنه جرى منذ بدء عمليات التسويق توزيع نحو 91 ألف صندوق على الجمعيات الفلاحية والقطاع الخاص لتعبئة المحصول وذلك من أصل أكثر من 100 ألف صندوق متوفر لدى الفرع مبدية جاهزية الفرع لتوريد المحصول إلى فروع المؤسسة بالمحافظات الراغبة بذلك.

وتبلغ الأسعار التأشيرية المعتمدة للكيلو الواحد من التفاح الصنف الأحمر للنوع الأول 230 ليرة، وللثاني 210 ليرات، وللثالث 120 ليرة، وللصنف الأصفر للنوع الأول 220 ليرة، وللثاني 200 ليرة، وللثالث 110 ليرات، وللصنف الموشح للأول 210 ليرات، وللثاني 180 ليرة، وللثالث 90 ليرة.