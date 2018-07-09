السويداء.. ضمن المشروع الوطني للبيوت الشبكية إنتاج 80 طن من بذار البطاطا

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء عمليات حصاد وجني الكميات الأولى من بذار البطاطا المنتجة ضمن المشروع الوطني للبيوت الشبكية المنفذ في قرية الصورة الكبيرة.

و أشار مدير فرع المؤسسة المهندس وائل الطويل إلى أن الإنتاج بلغ 80 طنا من مرتبة ايليد صنف بانيلا ما يؤكد نجاح تجربة المشروع حيث يجري بيع البذار المنتجة حاليا بشكل مباشر للمزارعين بسعر 250 ليرة للكيلو غرام الواحد، لافتاً إلى أن المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا ضمن البيوت الشبكية بالسويداء يشكل انطلاقة مهمة لإنتاجها محليا وتأمين احتياجات المزارعين منها داخل المحافظة وخارجها.