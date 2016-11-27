السويداء: كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بصدد استلام «5» مخابر

أعلن عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية في محافظة السويداء الدكتور عبد المطلب أبو سيف أن الكلية بصدد استلام خمسة مخابر متطورة، يمكنها أن تفي بتغطية الجوانب العملية لمعظم المقررات التدريسية في قسم الطاقة الكهربائية بشكل خاص، مبيناً أن وضع هذه المخابر بالاستثمار يتطلب تأمين بعض التجهيزات لها من قبل جامعة دمشق.

وقال أبو سيف: إن الكلية تعاني من ضيق البناء المخصص لها وعدم كفاية القاعات التدريسية والمخابر ونقص أعضاء الهيئة التدريسية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن الكلية، مشيرا إلى إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء هنغار بمساحة 1000 متر مربع في حرم المعهد الصناعي المجاور للكلية بحيث يتسع لـ 12 قاعة تدريسية، لتضاف إلى القاعات السبع الموجودة حالياً وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 100 مليون ليرة، بالإضافة إلى إعداد دراسة فنية وتقديمها إلى جامعة دمشق لتزويد الكلية بمجموعة توليد كهربائية باستطاعة 100 كليو فولط أمبير بقيمة تقديرية تبلغ نحو 20 مليون ليرة.