السويداء: لجان الأحياء والمخاتير يطالبون بتوفير المياه والكهرباء

بحث محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي مع مخاتير ولجان الأحياء والمحروقات في مدينة السويداء آلية تفعيل العمل لتطوير واقع الأحياء وتلبية احتياجات المواطنين.

وطالب المخاتير وأعضاء اللجان خلال الاجتماع مساء أمس بتوفير المياه وتحسين وضع الكهرباء ومعالجة الازدحام وانتشار البسطات في الشوارع وغلاء الأسعار.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تفعيل دور اللجان في متابعة الشأن الخدمي بأحيائهم وإيصال ومعالجة قضايا المواطنين والإشارة إلى مكامن الفساد والخلل وتعزيز دورهم الاجتماعي للإسهام في تأمين الخدمات للمواطنين، مبينا أهمية أن يأخذ المجتمع المحلي دوره بالتعاون مع مؤسسات الدولة كموضوع النظافة حيث يمكن مساعدة البلدية من خلال الحملات التطوعية.

حضر الاجتماع رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع وأمين عام المحافظة وسيم عز الدين وعضو المكتب التنفيذي المختص ومديرو المؤسسات والدوائر الخدمية بالمحافظة.