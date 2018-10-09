السويداء.. مشاريع متعثرة للطرق الزراعية تنتظر الإقلاع

مجموعة مشاريع لتعبيد طرقات زراعية في مناطق مختلفة من محافظة السويداء تم التعاقد على إنجازها في أعوام 2011 و2012 و2013 بعضها لم تتم المباشرة به حتى الان والبعض الاخر لم يكتمل تنفيذه رغم الحاجة الماسة لها لتخديم المزارعين.

وتتراوح نسب التنفيذ في الطرق المباشر بها بين 20 بالمئة كحد أدنى و85 بالمئة كحد أقصى وهناك عدة مشاريع لم تتم المباشرة بها حتى تاريخه.

وبحسب مديرية الخدمات الفنية في السويداء أنفق على هذه المشاريع 694ر8 ملايين ليرة من قيمة التعاقد الأساسية البالغة 42 مليون ليرة فيما تتطلب لإكمالها اليوم 433 مليون ليرة.

ويعود تعثر وتوقف هذه المشروعات بحسب رئيس دائرة التخطيط في مديرية الخدمات الفنية بالسويداء المهندس أدهم وهاب إلى مجموعة أسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد والمحروقات ووجود بعض منها في مناطق لم تكن آمنة موضحا أن المديرية سعت للتوصل لحلول مع المتعهدين بموجب البلاغات التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء بفروقات الأسعار لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق.

ولفت وهاب إلى الجهود المبذولة لاتمام المشاريع بالتنسيق مع لجنة المتابعة الوزارية في محافظة السويداء حيث تم عقد عدة اجتماعات واجري الكشف الحسي على المواقع وتم اعداد الكشوف التقديرية للأعمال بما يتوافق مع أسعار التوازن السعري المعتمدة مركزيا من مجلس الوزراء وإعداد استمارة لكل مشروع تبين تفاصيله ليتم عرضها على اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب للوصول إلى حل ومتابعة الأعمال فيها.

وأشار وهاب إلى إعداد مقترحات من قبل المديرية للحل تتضمن إما فسخ العقد وتنظيم عقد جديد بالتراضي مع المتعهد نفسه وفق أسعار التوازن السعري أو تعهيدها مجددا وفق الأنظمة والقوانين مؤكدا أهمية البحث في إصدار بلاغ ناظم لاحتساب فوارق الأسعار بالنسبة لمادة المازوت.

رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء احسان جنود أكد أهمية المساعدة للإسراع بإكمال الطرقات الزراعية كونها تخدم العديد من المزارعين في مناطق الإنتاج.