السويداء: معاملات حركة القدوم والمغادرة تتسبب بازدحام في فرع هجرة

مع وجود موظف وجهاز حاسوب وحيد شكلت معاملات حركات القدوم والمغادرة ازدحاما كبيراً في فرع الهجرة والجوازات في السويداء وبمجرد الدخول إلى مبنى الفرع يلاقيك عشرات المواطنين ممن ينتظرون إنهاء معاملات أبنائهم المقيمين خارج القطر لاستخراج حركات القدوم والمغادرة الخاصة بهم.

رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء العقيد أيمن يوسف بين أن ذروة هذا الازدحام يكون في الأشهر الثلاثة من بداية كل عام، لافتا إلى أن الفرع سجل في العام الماضي أكثر من 15 ألف حركة قدوم ومغادرة خاصة بشعب التجنيد في حين وصل عدد الجوازات المصدرة من الفرع لذات الفترة نحو 17 ألف وثيقة.

وأشار رئيس الفرع إلى تركيب نظام إصدار جديد للجوازات يؤمن أرشفة جميع معاملات الجوازات حاسوبيا كما يؤمن وثوقية اكبر لإصدار الجوازات، موضحاً أنه يجري التنسيق مع الإدارة العامة في دمشق لفتح كوة للمصرف التجاري داخل مبنى الفرع لتسديد رسوم الجوازات المالية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما لفت يوسف إلى أن عدد تأشيرات السوريين الممنوحة في الفرع خلال عام 2017 وصلت إلى 3182 تأشيرة في حين وصل عدد تأشيرات الأجانب الممنوحة لذات الفترة 187 تأشيرة و286 تأشيرة لغير السوريين كما بلغ عدد الإقامات الممنوحة 730 إقامة بين خاصة وعادية ومؤقتة وإقامة عمل.