السويداء.. معرضا للمقتنيات التراثية ضمن مهرجان شهبا

افتتح في صالة “كل الفنون” بمدينة السويداء أمس معرض للتراث ضمن فعاليات مهرجان شهبا التاسع للتراث والفنون الذي يقيمه فرع جمعية العاديات بالسويداء بالتعاون مع مديرية الثقافة ومراكزها الثقافية.

ويضم المعرض مجموعة من الأدوات الحجرية القديمة التي يعود بعضها للعصر الحجري الأول والثاني والثالث وبعض الفخاريات القديمة التي جمعها جمال مهنا ومقتنيات تتعلق بالأدوات المنزلية والزراعية القديمة جمعها وضاح الحجلي.

ويحوي المعرض طوابع قديمة خاصة بمحافظة السويداء يعود بعضها إلى أكثر من ثمانين عاما وعملات سورية ورقية من عشرينيات القرن الماضي وعملات سورية معدنية يعود أقدمها للعصر الروماني جمعها عصمت أبو زين الدين، إضافة إلى لوحات فنون تطبيقية باستخدام القش ولحاء شجرة العنب قدمتها الفنانة ميسون أبو كرم وحملت موضوعات تتعلق بالأمومة والحالات الإنسانية والالتصاق بالأرض والوطن.

وأشار أمين سر جمعية العاديات بالسويداء كمال الشوفاني إلى أهمية المعرض في تسليط الضوء على بعض المقتنيات النادرة غير المعروفة وتشجيع المشاركين فيه من أعضاء الجمعية لمواصلة العمل والاستمرار بمساعدتهم بتوثيق ما يجمعوه، مبينا أنه تم اختيار إحدى الصالات الخاصة لاستضافته لتأكيد التشاركية مع المجتمع المحلي.

ولفت مخرج المعرض تيسير العباس إلى أن المعرض جاء للتأكيد على أهمية التراث القديم وحفظه وتوثيقه وتعريف الأجيال الحالية فيه كونه يعبر عن حياة الشعوب التي تحملت الكثير من أجل البقاء.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر لغاية الثامن من الشهر الجاري مجموعة محاضرات وندوات ثقافية ومعارض وأمسية شعرية زجلية وعرضا لفيلم سينمائي بعنوان “الباشا.