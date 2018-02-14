السياحة تستعد للمرحلة الثانية من “التنمية المستدامة”

تستعد وزارة السياحة لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتنمية المستدامة بالتعاون مع اللجنة الوطنية السورية لليونيسكو وذلك يومي الاثنين والثلاثاء من شباط الجاري في فندق الداما روز بدمشق.

وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج ندوات وورشات عمل حول تدريب وإنشاء جيل جديد من المصممين المختصين في تطوير الصناعات والحرف التقليدية وسبل إدماجها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى دور المرأة الرائد في الحفاظ على التراث الحرفي.

وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للورشات التدريبية على الحرف اليدوية الآيلة للاندثار التي تم إطلاقها العام الماضي في عدة محال من سوق المهن اليدوية بالتكية السليمانية وخان الزجاج بمنطقة باب شرقي. إضافة إلى محل بمنطقة القزازين بدمشق.