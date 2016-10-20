السياحة تصدر شروط التقدم لمفاضلة المنح المجانية

أصدرت وزارة السياحة شروط التقدم لمفاضلة المنح المجانية والمخفضة الخاصة بالوزارة في مراكز التدريب السياحي والفندقي “نظام سنتين” لحملة شهادة الدراسة الثانوية لدورة عام 2016 بفروعها العلمي والأدبي والتجاري والفندقي حيث بدأ التسجيل من الـ 16 من الشهر الجاري ولغاية الـ30 منه في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمر ومديريات السياحة بالمحافظات.

واشترطت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن تكون شهادة الطالب المتقدم سورية ومواليده عام 1994 أو ما بعد وألا يكون مقبولا في أحد مراكز التدريب السياحي والفندقي بالمفاضلة العامة والخاصة لافتة إلى أن الحدود الدنيا المعتمدة للتقدم للمفاضلة 50 بالمئة من علامة اللغة الأجنبية التي يختارها حامل الشهادة الثانوية العامة والمهنية والتجارية والمعدل الوسطي لكلا علامتي اللغة الانكليزية والتخصصية للشهادة الثانوية الفندقية ويتضمن الحصول على مقعد في أحد المراكز الخاصة الموزعة في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب واللاذقية الإعفاء من الرسوم والأقساط الدراسية بشكل مجاني أو مخفض بنسبة

50 بالمئة ولا يطالب المقبول بالمنحة خلال مدة الحد الأدنى اللازمة للحصول على الدرجة العلمية “سنتين” بأي رسم أو قسط دراسي للمنحة الكاملة أو المخفضة باستثناء ثمن الكتب شريطة نجاحه في امتحانات كل سنة.

كما أصدرت الوزارة شروط القبول “نظام السنة الواحدة” بمفاضلة المنح المجانية والمخفضة في دبلوم إدارة المنشآت السياحية والتسويق المخصصة للوزارة في مراكز التدريب السياحي والفندقي حيث يقبل 7 بالمئة من أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء كمنحة مجانية ويعفى الطالب من كل الرسوم والأقساط وثمن الكتب بعد تقديم الوثائق اللازمة أصولا.

ويتم قبول 5 بالمئة من أعداد الطلاب المسجلين في المركز “منحة مجانية “ولا يطالب الطالب المقبول بالمنحة خلال مدة سنة واحدة بأي قسط أو رسم دراسي للمنحة الكاملة أو المخفضة شريطة نجاحه في امتحانات هذه السنة.

وتتضمن شروط التقدم إلى المفاضلة قبول عدد من الطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة من مراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة والعامة ومن الحاصلين على شهادة المعاهد المتوسطة “آثار ومتاحف-سكرتارية-تجاري” وعلى شهادة جامعية لكليات الاقتصاد بمعدل 60 بالمئة للغة الأجنبية معدل “أربع سنوات” والحقوق والإدارة والآثار وأدب انكليزي أو فرنسي بمعدل تخرج “جيد”.