السياحة تصدر قرارا باحداث مديرية التخطيط والدراسات السياحية

أصدر وزير السياحة المهندس بشر يازجي قرارا باحداث مديرية التخطيط والدراسات السياحية لتحل مكان مديرية التخطيط السياحي ومركز الدراسات السياحية تمهيدا لاصدار الهيكلية والنظام الداخلي الجديد للوزارة.

و يأتي احداث المديرية ضمن رؤية الوزارة لتخطيط اقامة مشاريع ومدن سياحية بروءية جديدة من الناحية القانونية والتمويلية وتزامنا مع التحضير لقانون الاستثمار السياحي.

وتتمحور مهام المديرية حول اعداد السياسات المالية والاقتصادية للتنمية السياحية والمنتجات السياحية وتقييمها ووضع الاسس لتطويرها والاستثمار السياحي وأولويته وتطوير صيغه وتسهيلاته اضافة الى التعليم والتدريب المهني السياحي والسياحة الداخلية والمهن اليدوية والصناعات التقليدية وتخطيط المراكز والمواقع للاستثمار السياحي والتسويق والترويج السياحي والادارة الفندقية والسياحية والتخطيط والتنظيم السياحي والتشريعات السياحية ومعالجة المعوقات أمام التنمية السياحية وتفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات الخاصة.