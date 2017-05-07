السياحة تطلق حملة ترشيح حلب كمدينة مبدعة

اطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم حملة واسعة لترشيح حلب مدينة مبدعة في مجال فن الموشحات والغناء والموسيقا والفلكلور ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” وذلك خلال احتفالية نظمتها مديريتا السياحة والثقافة بحلب احتفاء بيوم التراث السوري.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت اليوم في فندق شهباء حلب عرضا موسيقيا لفرق الكشافة ومعرضا للفن التشكيلي بمشاركة “25” فنانا جسدت لوحاتهم الواقع الحياتي وتاريخ وحضارة مدينة حلب إضافة إلى حفل فني تراثي للمايسترو غسان عموري والمطرب عمر سرميني.

وبين مدير سياحة حلب المهندس باسم الخطيب أن الاحتفالية تأتي في إطار إظهار كوامن مدينة حلب الإبداعية في مختلف المجالات لأنها تختزن ارثا حضاريا وتاريخيا كما أنها تتزامن مع اطلاق حملة واسعة لترشيح حلب مدينة مبدعة في مجال فن الموشحات والغناء والموسيقا والفلكلور وهو ما يميزها عن كل مدن العالم لعراقتها وأصالتها في هذه الفنون مشيرا إلى أن الحملة ستستمر ضمن برامج وخطط وضعتها مديرية السياحة بالتعاون مع مختلف الفعاليات في مدينة حلب.