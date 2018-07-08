«السياحة» تكرّم الشركات الدولية المشاركة بمعرض الزهور بدورته 39

كرمت وزارة السياحة الشركات الدولية المشاركة بمعرض الزهور الدولي بدورته 39، وقد حاز على المرتبة الأولى جناح أمانة بغداد من جمهورية العراق الشقيق.

وتضمن التكريم توزيع شهادات مشاركة لكل من الأجنحة العراقية لاند سكيب، أمانة بغداد، العتبة العلوية المقدسة “مشروع فدك”، وجناح غرين يارد البلغاري والجناح الياباني Inteligence work INC

وأشار مدير إدارة التسويق والإعلام السياحي المهندس بسام بارسيك “بحسب مصادر في الوزارة” إلى أهمية المشاركات الدولية في هذه الدورة لمعرض الزهور، لافتاً إلى أنه تم إرسال العديد من طلبات الرغبة بالمشاركة في المعرض في دورته الـ 40 العام القادم من عدة دول بعد النجاح الذي حققته هذه الدورة والتسهيلات المقدمة والتعافي الذي تشهده سورية.

الى ذلك تم منح شهادات لـ “95” متدرب شاركوا في البرنامج التدريبي الذي أقامته وزارة السياحة – الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بمدينة حلب والذي استهدف العاملين في المنشآت السياحية وطلاب المعاهد والمدارس الفندقية والمراكز السياحية الخاصة.

وذلك ضمن اختصاصات خدمة الإطعام، الاستقبال، المكاتب الأمامية وقد تم تنفيد البرنامج التدريبي باستخدام وسائل تفاعلية بصرية تسهم بشكل فعال في رفع مستوى المهارة والكفاءة لدى المتدربين.

البعث ميديا- خاص