السياحة: ضرورة التشريع للاستثمار السياحي لضمان التسهيلات وتبسيط الإجراءات

أكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أهمية الوصول إلى تشريع للاستثمار السياحي يشكل الجزء الأهم من قانون الاستثمار في سورية ويتضمن كل التسهيلات لأنواع الاستثمارات السياحية إضافة لتبسيط الاجراءات أمام المستثمر.

وركز اليازجي خلال اجتماعه مع العاملين في مديرية المشاريع السياحية ومركز خدمات المستثمرين على محور المشاريع المتوقفة والمتعثرة وفسخ العقود الغير ملتزمة واقامة ورشة عمل لكل مشروع متوقف أو متعثر لأسباب مبررة لأجل إقلاعه من جديد مبينا أهمية عرض المشاريع الجديدة وفق رؤية الوزارة التي تعتمد الاستثمار الجدي بما يحقق المصلحة المشتركة وعرض كل المشاريع للترويج ودعم المشاريع القائمة والمستمرة.

ودعا اليازجي إلى التطوير برؤية تخطيطية وضرورة الدقة في المتابعة والجدوى الاقتصادية والشروط الموضوعة وفض العروض والكفالة والتعاون مع مركز خدمات المستثمرين وفق أسس واضحة إضافة إلى التنسيق مع دوائر المشاريع السياحية في المحافظات.