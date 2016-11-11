السياحة ومؤسسة “الآغا خان” تكرمّان خريجي برنامج التدريب العالمي “الإطعام والفندقة”

كرمت وزارة السياحة 30 طالبا وطالبة ممن خضعوا للبرنامج التدريبي العالمي “الإطعام والفندقة” لصقل كفاءاتهم والارتقاء بأدائهم المهني وذلك بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان وشركة خدمات الترويج السياحية.

وأكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي خلال التكريم أن البرنامج يعد من أهم البرامج العالمية وينسجم مع رؤية الوزارة لجهة تطوير المناهج لما فيه تعزيز المعارف الفندقية والمهارات اللازمة للارتقاء بطريقة العمل وتقديم أفضل الطرق الاحترافية في هذا المجال.

وخضع للبرنامج التدريبي الذي استمر أربعة أشهر طلاب وخريجو كلية السياحة ومركز التدريب السياحي والفندقي والمعهد التقاني للعلوم والسياحة الفندقية والمدرسة المهنية الفندقية للتدريب حيث تم التركيز خلال البرنامج ولأول مرة في سورية على المعايير العالمية للعمل الفندقي وفق أحدث المعدات والتقنيات لتطوير المطبخ السوري.