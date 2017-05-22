بحضور السيدة أسماء.. هيئة التميّز والإبداع تناقش الخطة الوطنية للتميز «استراتيجية 2020»

حضرت السيدة أسماء الأسد عرضاً قدّمه مجلس إدارة هيئة التميّز والإبداع، حول الواقع الراهن للهيئة، تمت خلاله مناقشة الأسس الرئيسيّة للخطة الوطنية للتميز والإبداع «استراتيجية 2020».

ويؤكد عرض مجلس إدارة “هيئة التميّز والإبداع” أن الهدف الأساسي للحرب المفروضة على سورية كان وما يزال تدمير بنية وطبيعة الإنسان السوري المبدعة والخلّاقة، والتي تعتبر حالياً الطاقة الأساسية التي تحتاجها سورية ليعيد أبناؤها إعمار ما تهدم في مختلف المجالات.

هذا ويلفت عرض الهيئة إلى أن استقطاب الطلاب المتميزين والمبدعين، من مختلف الشرائح والمناطق السورية سيكون الهدف الأساسي لخطط الهيئة المستقبلية، إلى جانب التركيز على تحديد مسارات الطلاب بعد تخرجهم، ووضع استراتيجيات واضحة تضمن استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل، بعيداً عن الإجراءات الروتينية التي يمكن أن تقيد قدراتهم الحقيقية..

الجدير بالذكر أن هيئة التميز والإبداع، أُحدثت بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2016، كهيئة عامة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، لتشكل مظلة ترعى الموهوبين والمتميزين والمبدعين في سورية، وتضم حالياً ثلاث إدارات هي الأولمبياد العلمي السوري والمركز الوطني للمتميزين والبرامج الأكاديمية.