السيدة العجوز إلى المربع الذهبي لكأس إيطاليا

واصل فريق يوفنتوس مشوار الدفاع عن لقب بطل كأس إيطاليا لكرة القدم، إثر تغلبه على ضيفه ميلان (2-1)، في النهائي المبكر الذي جمعهما، الأربعاء 25 كانون الثاني.

وأحرز ثنائية اليوفي كل من، النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، والبوسني، ميرالم بيانيتش، في الدقيقتين (10، 21)، على التوالي، بينما سجل المهاجم الكولومبي، كارلوس باكا، هدف الروسونيري الوحيد، عند الدقيقة 53، من عمر المباراة التي جرت، على ملعب “يوفنتوس أرينا”، في مدينة تورينو.

وضرب يوفنتوس موعدا في المربع الذهبي مع فريق نابولي، الذي بلغ الدور نفسه على حساب ضيفه فيورنتينا، بفوزه عليع بهدف وحيد، حمل توقيع مهاجمه الإسباني خوزيه كاليخون، سجله، بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء.