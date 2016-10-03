السيد نصر الله: الانتصار هو عندما تمنع المقاومة من تحقيق أهدافه

أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن الانتصار قد يعني تعطيل الأهداف الأساسية للعدو فعندما تتمكن المقاومة من منع العدو من تحقيق أهدافه تكون قد انتصرت.

وبين السيد نصر الله أن هناك مستوى أعلى من النصر عندما تمنع المقاومة العدو من تحقيق أهدافه وتحقق هي أهدافها كما حصل على مسار 1985 إلى 2000.