السيد نصر الله: رفسنجاني كان داعماً للمقاومة في لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني الذي توفي أمس ظل على مدى 34 عاما داعما وسندا كبيرا ومدافعا صلبا في جميع المراحل والظروف الصعبة عن المقاومة في لبنان.

وقال السيد نصر الله في بيان له بمناسبة وفاة رفسنجاني إن “الفقيد كان مؤيمنا بالقضية المركزية للأمة الإسلامية قضية فلسطين والقدس وحاملا لرايتها ومقاوما عنيدا وصعبا للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة وداعما بالمطلق لشعب فلسطين وقضيته ومقاومته وجهاده”.

وأضاف السيد نصر الله “إننا في حزب الله لن ننسى مواقفه إلى جانبنا في كل الميادين والمراحل” معربا باسمه وباسم قيادة حزب الله وجميع المقاومين وعوائل الشهداء والجرحى وجمهور المقاومة في لبنان عن أحر التعازي للمسؤولين الإيرانيين وللشعب الإيراني.