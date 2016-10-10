السيد نصر الله: مجزرة صنعاء تحتاج منا الوقوف إلى جانب الشعب المني المظلوم

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام السعودي في صنعاء، تأتي في سياق الحرب العدوانية الوحشية على اليمن وشعب اليمن من أكثر من عام ونصف.

ولفت إلى أن هذه المجزرة “تحتاج منا جميعاً التضامن والتعبير عن المواساة والوقوف إلى جانب هذا الشعب المظلوم”.

وقال نصر الله: “كما حصل في بعض السنوات الماضية، أذكر في سنة تزامن فيها محرم مع العدوان على غزة وحوّلنا عنوان اليوم العاشر، يوم عاشوراء إلى التضامن مع غزة وأهل غزة ومقاومة غزة، لذلك يوم عاشوراء هذه السنة، نحن إن شاء الله، في حزب الله وفي المسيرات والمواكب التي نسيًرها يوم العاشر بإذنه تعالى، سوف يكون عنوانها التضامن والمواساة والتأييد والمساندة للشعب اليمني المظلوم، للجيش اليمني واللجان الشعبية الصامدة، وللمقاومة البطلة التي صمدت كل هذا الوقت في مقابل حرب كونية أيضاً من نوع آخر، وأيضاً إلى جانب قيادة هذا الشعب الشجاعة والصلبة والقوية”.

وحول العملية التي قام بها الشهيد المجاهد مصباح أبو صبيح في قلب القدس المحتلة، قال السيد نصر الله: “يجب التوقف باحترام وتقدير عالٍ أمام هذه العملية البطولية، في داخل المكان الذي يعتبره الصهاينة آمناً ومحكماً، فقتل منهم وجرح واختار طريق الشهادة”، وأضاف “نحن نعلن الليلة تقديرنا لهذا العمل البطولي وما له من دلالات نتحدث عنها لاحقاً إن شاء االله في الليلة السياسية، إن صح التعبير”.