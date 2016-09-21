اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن كل من يراهن على أن تلعب التنظيمات الارهابية دورا في مستقبل سورية واهم مشددا على أنه لا مكان للارهاب في سورية ولا مجال لاي محاولة لتجميل صور التنظيمات الارهابية.

وحذر السيسي من ان هناك أطرافا اقليمية ودولية تحاول استغلال الازمة في سورية لتحقيق مصالحها عبر دعم الارهاب الذي يهدد مقدرات الشعب السوري في ظل تقصير المجتمع الدولي في التوصل الى الحل السياسي.

وأعرب السيسي عن ترحيبه بالاتفاق الروسي الامريكي لوقف الاعمال القتالية في سورية معتبرا أن الاتفاق كان ضروريا لكنه غير كاف ولابد من استكماله بانتقال فوري للحوار السياسي سعيا للتوصل الى حل جذري ونهائي وشامل للازمة في سورية.

ودعا السيسي المبعوث الدولي الى سورية ستافان دي ميستورا لتوجيه الدعوة للجولة القادمة من الحوار السوري السوري بأقرب وقت ممكن للوصول الى حل سياسي يؤكد على وحدة وسلامة الاراضي السورية مع استثناء التنظيمات الارهابية التي لا يمكن أن يكون لها مكان في مستقبل سورية.

واضاف السيسي: “لا مكان للارهاب في سورية ولا مجال لاى محاولة لتجميل صور التنظيمات الارهابية لذلك فاننا نرفض تماما اي محاولات للالتفاف على قرارات مجلس الامن التي صنفت تلك التنظيمات كمنظمات ارهابية ولا مفر من أن نعترف بأن الوقت ليس في صالحنا فكل يوم يمر يعطي فرصة جديدة للارهاب الذي يتفشى”.