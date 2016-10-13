السيسي: لحل سياسي في سورية.. وحدة أراضيها ونزع سلاح التنظيمات الإرهابية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر ثابت إزاء الأزمة في سورية والذى يشمل العمل على إيجاد حل سياسي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري فضلاً عن نزع أسلحة التنظيمات الإرهابية وإعادة إعمار سورية.

وأوضح السيسي خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لحرب تشرين التحريرية أن موافقة مصر على مشروعي القرارين اللذين طرحا مؤخراً في مجلس الأمن “جاءت على أساس تلك الثوابت مع الأخذ بالاعتبار أنهما تضمنا الدعوة إلى تطبيق الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة وهو ما يؤكد عدم وجود تناقض في التصويت لمصلحة القرارين”.

وأعلن السيسي أن مصر تنتهج سياسة خارجية تتسم بالاعتدال والتوازن والانفتاح واستقلالية القرار مشيراً إلى أن تبنى هذا النهج يأتي بعد الاستفادة من التجارب السابقة في مختلف العصور فضلاً عن دراسة تجارب الدول الأخرى.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن فجوة الخلاف السياسي بين مصر والسعودية تزايدت مع إعلان النظام السعودي استياءه من موافقة مصر على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سورية ووقف شركة “أرامكو” السعودية إمدادات النفط إلى مصر الشهر الجاري دون إبداء أي أسباب.