السيسي: مصر لا تقبل أن تكون الدولة السورية رهينة للجماعات الإرهابية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تسعى لأن يكون لها دور إيجابي فى دعم أي جهد سياسي لإيجاد حل للازمة في سورية في إطار الحفاظ على الأراضي السورية ووحدتها واحترام إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله.

وقال السيسي في حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية المصرية.. إن “مصر ترفض أن يكون الشعب السوري أسيرا أو الدولة السورية أسيرة للجماعات الإرهابية المتطرفة”.

وأضاف.. “إن هذا هو موقفنا مع كل القضايا العربية الأخرى فلن نستعيد عافيتنا كمنطقة عربية إلا باستعادة هذه الدول وانتشالها من أزماتها”.