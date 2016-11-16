السيسي: من الضروري العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للنفط والغاز

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضرورة العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنفط والغاز في الفترة المقبلة، وبذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز بشرق المتوسط.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا الثلاثاء 15 تشرين الثاني مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان.

وفي الاجتماع أكد الرئيس المصري على أهمية مواصلة العمل على تطوير قطاع إنتاج النفط والغاز في مصر، لما يمثله هذا القطاع من ركيزة هامة للاقتصاد الوطني، فضلا عن مساهمته في جذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره من فرص عمل جديدة.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية العمل لضمان توافر الإمدادات الكافية من الطاقة لتشغيل جميع محطات الكهرباء والمصانع بكامل قدراتها.

وتخطط مصر، وهي تستورد ثلث احتياجاتها من المواد النفطية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول العام 2021، وذلك بفضل اكتشاف حقل الغاز “ظهر” في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن احتياطيات حقل الغاز هذا تبلغ نحو 37 ترليون قدم مكعب. ومن شأن حقل “ظهر” أن يغير خريطة الغاز في المنطقة، كونه الأكبر في المنطقة، مقارنة باكتشافات أخرى تجري تنميتها حاليا.