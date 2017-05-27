السيسي يتعهد بضرب الإرهاب في كل مكان والطيران المصري يقصف مواقع للإرهابيين شرق درنة الليبية

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرب معسكرات الإرهاب في كل مكان وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في رحلة دينية وراح ضحيته العشرات.

وقال السيسي في كلمة اليوم عقب اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية لمتابعة تداعيات الهجوم إن” مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب” معلناً توجيه ضربات قوية لمعسكرات الإرهابيين.

وأضاف السيسي “سنحافظ على شعبنا وعلى الأمن القومي المصري وسنتصدى لأي مساس بهما كما ينبغي داخل وخارج مصر” داعياً إلى معاقبة الدول التي تدعم الإرهاب وتمده بالسلاح والتمويل والتدريب دون مجاملة أو مصالحة.

من جهته أعلن المتحدث العسكري بإسم القوات المصرية العقيد تامر الرفاعي أن القوات الجوية استهدفت معسكرات للعناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية رداً على العملية الإرهابية التي حدثت في المنيا .

وأوضح الرفاعي أن الضربة الجوية طالت أوكاراً للعناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش شرق مدينة درنة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت مقتل 28 شخصاً وإصابة 24 آخرين بينهم عدد كبير من الاطفال بعد أن فتح مسلحون النار على مجموعة من المدنيين المصريين كانوا في طريقهم إلى دير في صعيد مصر.