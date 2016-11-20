السيسي: يجب تشكيل اتحاد عالمي لمحاربة الإرهاب ومحاسبة الدول الداعمة له

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى تشكيل اتحاد عالمي لمحاربة الإرهاب وتقديم المزيد من الدعم للدول التي تخوض حروباً ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية مهما كانت مسمياتها وإيجاد معايير صارمة ضد الدول التي تدعم الإرهاب سواء بالأموال أو بالأسلحة.

وقال السيسي اليوم في حوار مع وكالة الأنباء البرتغالية.. “إن الإرهاب هو العدو الحقيقي الذي نواجهه وهو ليس موجوداً في العراق أو في سورية أو في ليبيا فقط بل يحاول مهاجمة العالم بأسره”.

وحذر السيسي من أن عملية تحرير مدينة الموصل في العراق من تنظيم “داعش” الإرهابي والهزائم التي لحقت بالتنظيم في سورية والعراق ربما تؤدي إلى فرار إرهابييه إلى دول أخرى، داعياً المسؤولين الأوروبيين الذين تنتابهم مخاوف بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى تركيز اهتمامهم على هذه المشكلة الأساسية.

وطالب السيسي المجتمع الدولي بضرورة العمل وفق استراتيجية واسعة النطاق تشمل إلى جانب الأمن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، مشيراً إلى أن الإرهاب يعد تجسيداً للأيديولوجية المتطرفة ولنموذج الفكر المتطرف.