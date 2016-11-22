السيسي يدعو إلى دعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب

عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفضه للتدخل الأجنبي العسكري في سورية وليبيا والعراق، وقال: “لا بد من تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، والأولى تدعيم الجيوش الوطنية في سورية و ليبيا والعراق لمواجهة الإرهاب”.

وأكد الرئيس السيسي في حوار مع قناة ” آر بي تي” البرتغالية أن سورية تعاني من أزمة عميقة منذ 5 سنوات، وأن موقف القاهرة واضح وهو أننا “نحترم إرادة الشعب السوري وأن إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل”.

وشدد السيسي على ضرورة التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها بالإضافة إلى العمل على وحدة الأراضي السورية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في سورية.