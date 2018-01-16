السيسي يدعو لتوحيد الجهود للقضاء على الإرهاب

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدول الإسلامية إلى التحرك بفاعلية لنزع فتيل الأزمات والتصدي للمخاطر التي تحدق بها وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب الذي يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها.

وأوضح المتحدث الرسمي بإِسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن السيسي أكد خلال لقائه اليوم أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين ضرورة تكاتف جهود الدول الإسلامية بهذا الخصوص من أجل صون مقدرات الأمة ومصالحها.

وأشار المتحدث الرئاسي المصري إلى أن مباحثات السيسي وأمين عام المنظمة تناولت القضية الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة التي تشهد أزمات