السيسي يستقبل لافروف وشويغو في القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الاثنين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وحضر وزيرا الخارجية والدفاع المصريان سامح شكري وصدقي صبحي لقاء الرئيس المصري مع الوزيرين الروسيين.

وكان لافروف قد عقد في وقت سابق الاثنين لقاء مع نظيره المصري سامح شكري، ومن المتوقع أن تجري لاحقا مباحثات الجانبين بصيغة “2+2” بين وزراء خارجية ودفاع البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن الوزيرين لافروف وشويغو سيبحثان مع نظيريهما في مصر أهم القضايا الدولية مع التركيز على تسوية الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.