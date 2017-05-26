السيسي يهدد بضرب معسكرات الإرهاب في كل مكان

هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرب معسكرات الإرهاب في كل مكان وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف حجاجا أقباطا في المنيا وراح ضحيته العشرات.

وقال السيسي في كلمة اليوم الجمعة، بعد عقده اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية لمتابعة تداعيات هجوم المنيا، إن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب، معلنا توجيه ضربات قوية لمعسكرات الإرهابيين.

وأضاف أن المقاتلين الذين خرجوا من سوريا يتجهون إلى مصر، معتبرا أن “مهمة الإرهابيين في سوريا انتهت، ودمروها وسيأتون إلينا”.

وأوضح الرئيس المصري أنه حذر الأجهزة الأمنية في بلاده من أن هؤلاء المقاتلين الذين خرجوا من حلب، سيتسللون من حدود محافظة سيناء أو من ليبيا.

وشدد قائلا: “يجب معاقبة الدول التي تدعم الإرهاب دون مجاملة أو مصالحة”، مشيرا إلى أن هناك جهات تسعى لضرب الاقتصاد والسلام الاجتماعي في مصر.

وكان مسؤولون بوزارة الصحة المصرية أعلنوا مقتل 28 شخصا وإصابة 24 آخرين، بعد أن فتح ملثمون النار على مجموعة من الأقباط كانوا في طريقهم إلى دير بصعيد مصر. وكان بين الضحايا عدد كبير من الأطفال.