السيطرة الكاملة على مناطق إستراتيجية في ريف حلب الشمالي

استعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها الكاملة على عدد من المناطق الإستراتيجية في ريف حلب الشمالي بعد تدمير آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها.

وأفاد مصدر عسكري أن “وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة بسطت سيطرتها على مناطق تل شعير ومدرسة المشاة وفافين ومعمل اسمنت المسلمية وكفر قارص وتل سوسين في ريف حلب الشمالي”.

وبين المصدر أن “المناطق التي تمت السيطرة عليها تمتد بجبهة 6كم وعمق 14كم وأسفرت العمليات العسكرية عن تكبيد الإرهابيين الذي يتبع أغلبهم لتنظيم “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير عدد من آلياتهم”.