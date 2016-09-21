السيطرة على أجزاء جديدة من مزارع الريحان شمال شرق دوما

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على أجزاء جديدة من مزارع الريحان الواقعة شمال شرق مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية.

وأكد مصدر عسكري أن “الاشتباكات جاءت نتيجة تصدي وحدات الجيش لمحاولات إرهابيين التسلل والهجوم على عدد من النقاط العسكرية في تلك المزارع ما استدعى هجوما معاكسا من قبل الجيش انتهى بتوسيع نطاق السيطرة في تلك المنطقة وإيقاع العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير أسلحتهم وعتادهم”.

وأشار المصدر إلى أن “وحدات الجيش ضبطت خلال عمليات التمشيط التي قامت بها في مزارع الريحان شبكة من الأنفاق والخنادق الواصلة بين الأبنية التي كان الإرهابيون يتخذونها مقرات لهم كما عثرت على العديد من الألغام والعبوات الناسفة المعدة للزراعة والتفجير عن بعد بغية إعاقة تقدم الجيش في تلك المنطقة”.