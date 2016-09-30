السيطرة على كتل الأبنية في منطقة سليمان الحلبي بمدينة حلب

سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على عدد من كتل الأبنية في منطقة سليمان الحلبي في مدينة حلب.

وقال مصدر عسكري: إن “وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية في منطقة سليمان الحلبي وتمكنت من استعادة عدد من كتل الأبنية من ضمنها نادي حلب وبناء الكهرباء والمرآب”.

وأضاف: إن “وحدات الجيش “كبدت التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد خلال الاشتباكات في حين لاذ العديد منهم بالفرار حيث تواصل وحدات الجيش ملاحقة فلولهم في المنطقة”.

وقضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة على مجموعات إرهابية تسللت الى نقاط في مخيم حندرات ووسعت نطاق سيطرتها باتجاه مشفى الكندي إلى الشرق من المخيم بريف حلب الشمالي.