السيطرة على مساكن هنانو والمنطقة المحيطة بها في حلب

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة خلال عمليات نوعية السيطرة بشكل كامل على مساكن هنانو والمنطقة المحيطة بها في حلب.

وأعلن مصدر عسكري مساء اليوم أنه تم خلال العمليات تكبيد التنظيمات الإرهابية التكفيرية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأفاد المصدر بأن وحدات الهندسة بدأت على الفور بعمليات تمشيط واسعة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الساحات والشوارع.

كما نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عمليات على أوكار وتحركات إرهابيي تنظيم “داعش” في قريتي المزبورة والقبطة شمال شرق مدينة حلب بنحو60 كم.

وأفاد المصدر العسكري أن العمليات أسفرت عن تدمير 8 عربات لارهابيي التنظيم الارهابي والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.

وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” ودمرت 4 آليات وعربة مزودة برشاش ثقيل لهم في منطقة دير حافر نحو 52 كم شرق مدينة حلب.