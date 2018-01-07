“السيلاج” أعلاف بديلة بقيمة غذائية وإنتاجية أعلى للأبقار

تزداد أهمية تصنيع المواد العلفية في مزارع تربية الحيوان في سورية مع تطور أساليب التربية الحديثة التي تركز على كمية الإنتاج بالاعتماد على البدائل العلفية والزراعات البديلة .

وتعرف مادة السيلاج العلفية البديلة بأنها عملية حفظ العلف الأخضر في أقرب صورة لحالته الطبيعية والمحافظة على قيمته الغذائية لتأمين العلف الأخضر للثروة الحيوانية على مدار العام وتختص شركة عشاق الارض للتنمية الزراعية وإعادة الإعمار بإنتاج المادة في سورية.

وفي إطار تعاونها مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لتأمين العلف الأخضر لها على مدار العام تواصل الشركة توزيع مادة السيلاج مجانا على مربي الثروة الحيوانية في ريف محافظة طرطوس.

مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الدكتور المهندس رامي العلي اوضح في تصريح لـ سانا الجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية وتأمين المادة العلفية من خلال إدخال العديد من البدائل العلفية والزراعات البديلة وتأسيس صندوق تداول بذار محاصيل العلف التشاركي الدوار الذي بلغ رصيده نحو 20 طنا .

ولفت العلي إلى أهمية السيلاج كمادة علفية للحيوانات لكونه علفا اخضر يتم حفظه وتصنيعه بطريقة التخمر اللاهوائي وله مزايا وفوائد عديدة للابقار تسهم بإدرار الحليب ويوفر عليقة مالئة ومفيدة للحيوان وارخص من المواد العلفية الاخرى.

وأشار المهندس وليد عيساوي مدير عام الشركة الى توزيع مادة السيلاج لعدد من المربين في محافظات حمص وحماة وطرطوس لافتا الى اهمية المادة في تغذية الابقار ورفع انتاجيتها من 4 الى 5 كيلوغرامات لكل راس مع انخفاض بالكلفة بحدود 25 إلى 30 بالمئة على المربين .

ومن خلال المتابعة لبعض المربين الذين حصلوا على المادة وقاموا بتغذية ابقارهم رأى مدير فرع تطوير الثروة الحيوانية بطرطوس المهندس محمد جعيلة أن الزيادة بكميات الحليب كانت نحو ثلاثة كيلوغرامات يوميا اضافة الى توفير كمية العلف المستهلكة بحدود اربعة كيلو غرامات ايضا لافتا الى ملاحظة ارتفاع في نسبة دسم الحليب .

المزارع يوسف محمود خضر صاحب مزرعة أبقار قال “إن سبب استخدامه لمادة السيلاج هو ما تحويه من قيمة غذائية كبيرة ونتائجها المميزة في تحسين انتاجية الاب”.

وشركة عشاق الارض المتخصصة بانتاج السيلاج هي الأولى من نوعها في سورية متخصصة بانتاج مادة علفية خضراء مصنوعة بطريقة التخمير لمحاصيل الذرة الخضراء المزروعة في قرية الصفصافية بحماة و الجابرية بحمص والبجاع بريف دمشق وسهل عكار بطرطوس.