السيناتور جونسون يقر بفشل تحالف واشنطن بالقضاء على إرهابيو “داعش”

أقر رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي رون جونسون بفشل تحالف واشنطن في تحقيق أهدافه المزعومة بشان القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق.

وتقود الولايات المتحدة منذ اكثر من سنتين تحالفا استعراضيا غير شرعي بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي لم يحقق أي نتائج تذكر على الأرض بل أسهم فى تمدد التنظيم المتطرف لتطال اعتداءاته الدول الداعمة له.

ونقلت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية عن جونسون قوله خلال جلسة استماع للجنة ..” لو كانت لدينا الإرادة الكافية والقيادة والالتزام لكنا تمكنا من تحقيق الهدف في القضاء على داعش” مشيرا إلى تزايد الانتقادات الموجهة لإدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما بهذا الشأن ووجود حالة من “عدم الرضا وخيبة الأمل” لدى الدول الشريكة فيما يسمى “التحالف الدولي” إزاء الطريقة التي تقود بها واشنطن هذا التحالف.

وكان جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “اف بى آي” حذر خلال الجلسة من احتمال وقوع اعتداءات جديدة في الولايات المتحدة متجاهلا حقيقة أن إدارة بلاده مسؤولة عن تمدد الإرهاب في العالم لدعمها التنظيمات الإرهابية في سورية.

ودأبت الولايات المتحدة منذ سنوات على تقديم كل اشكال الدعم والتمويل للتنظيمات الارهابية فى سورية وتواصلت محاولاتها فى تضليل الرأى العام العالمي بتقسيمها الإرهاب بين “معتدل” و”متطرف” متجاهلة التحذيرات بشأن ارتداد الإرهاب على داعميه.