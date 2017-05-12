الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن عن مسابقة للتعاقد مع عدد من المواطنين لديها وفي المحافظات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من المواطنين للعمل لدى الوزارة ومديرياتها في عدد من المحافظات بالفئة الثانية من حملة شهادة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية “بصفة مؤقتة وبعقود عمل سنوية”.

وفي إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه بينت الوزارة أن العدد الكلي من المطلوبين للتعاقد يبلغ 89 مشيرة إلى أنه يخصص نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام.

وبحسب الإعلان يخضع المتقدمون لامتحان تحريري مؤتمت عليه 70 درجة وإلى مقابلة شفهية عليها 15 درجة فيما يضاف 15 درجة معامل تثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل مبينة أنه يشترط لمتابعة المسابقة والتقديم للمقابلة الشفهية أن يحصل المرشح في الامتحان التحريري على مجموع درجات لا يقل عن 50 درجة.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك في المسابقة الى التقدم بطلباتهم إلى ديوان الوزارة الكائن في شارع الثورة مقابل سوق الخجا اعتبارا من تاريخ 4-6-2017 ولغاية 22-6-2017 لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على الأوراق الثبوتية المطلوبة من خلال صفحة الوزارة على فيس بوك أو ديوان الوزارة.